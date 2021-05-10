В Словакии заявили, что в ближайшие дни начнут прививать жителей "Спутником V"

ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

"После получения отличных результатов испытаний "Спутника V" в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации "Спутником V" и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]", - написал Матович в Facebook.

Минздрав Словакии 6 мая получил от венгерского партнерского ведомства информацию об успешном завершении исследований образцов российской вакцины из партии, полученной Братиславой.