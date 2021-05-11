ВОЗ заявила, что в Москве более 20% детей в возрасте семи лет страдают от лишнего веса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 25% семилетних мальчиков и более 20% девочек этого возраста в Москве живут с лишним весом, причем из-за пандемии возможно ухудшение этих показателей. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете о четвертом раунде сбора данных в рамках Европейской инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпиднадзору за детским ожирением (COSI).

"10% мальчиков и 7% девочек живут с ожирением, 27% мальчиков и 22% девочек живут с лишним весом", - следует из приведенных в отчете данных. Уточняется, что в Москве, которая впервые приняла участие в этом исследовании, выборка состояла из 3 900 детей в возрасте семи лет, из которых были обследованы 2 162 ребенка.

В целом же в 36 странах Европы, которые участвовали в данном этапе исследования ВОЗ (2015-2017 годы), лишний вес зафиксирован у 29% мальчиков и 27% девочек в возрасте от семи до девяти лет. Особая предрасположенность к лишнему весу зафиксирована в странах Средиземноморья, таких как Кипр, Испания, Греция и Италия, где показатели лишнего веса у детей могут переходить рубеж в 40%. Наименьшая предрасположенность выявлена в Центральной Азии: в Таджикистане, Киргизии и Туркмении этот показатель колеблется между 5% и 11%. Также в большинстве стран более сильная предрасположенность к избыточному весу зафиксирована у мальчиков.

Специалисты ВОЗ отмечают важность для детей ежедневного завтрака, а также потребления фруктов и овощей. К нездоровым привычкам относится частое потребление сладостей и соленых перекусов и сладких напитков. Россия располагается на четвертом месте после Португалии, Дании и Испании по числу детей, завтракающих ежедневно, - более 90% при среднем показателе по странам около 80%.

В то же время лишь чуть более 50% детей в Москве ежедневно едят свежие фрукты, треть - овощи.

Что касается нездоровых соленых перекусов, то Москва располагается в лидерах антирейтинга их потребления, уступая только Дании: несколько процентов детей потребляют их чаще трех раз в неделю, а более 90% потребляют их "реже раза в неделю или никогда". При этом сладкие перекусы более популярны: треть детей потребляет сладкое чаще трех раз в неделю, и чуть больше 20% "реже раза в неделю или никогда".

Физическая активность и жизнь перед экраном

К рекомендуемой физической активности детей относятся в том числе походы в школу, говорится в отчете ВОЗ. Москва является одним из лидеров среди всех участников исследования по числу детей, которые выбирают полезный для здоровья способ добраться в школу, - пешком или на велосипеде. Таковых в городе оказалось 66% при среднем показателе чуть более 50%. В то же время условно нездоровый способ - на механическом транспорте - выбирали менее 20% московских школьников, что вдвое меньше средних цифр по исследованию.

Россия в исследовании вошла в число девяти стран, где более половины детей посвящают спорту или танцам свыше двух часов в неделю. За активными играми более часа в день проводят около 90% московских детей, что тоже выше среднего показателя.

По данным ВОЗ, "дети существенную часть времени проводят в школе, в связи с чем школы могут играть важную роль в продвижении здоровых привычек". Согласно отчету, Россия располагается ближе к концу списка стран по продвижению привычек здорового питания в школьной программе, однако Москва вошла в список лидеров по доступности школьникам свежих фруктов при умеренных показателях предложения школьникам сладких напитков и перекусов в вендинговых автоматах и других точках продажи. Также все московские школы располагают условиями для физической активности учащихся в помещении и на улице, говорится в исследовании.

Что касается проводимого за гаджетами времени, Москва, по данным ВОЗ, располагается на четвертом месте с конца среди участников исследования по числу детей, которые проводят более двух часов у экрана телевизора или электронного гаджета в будние дни, - чуть более 20%. В выходные этот показатель превышает 60%.

В ВОЗ призвали в условиях пандемии уделять приоритетное внимание профилактике детского ожирения. "Потенциально COVID-19 может привести к обострению одной из самых тревожных тенденций в Европейском регионе ВОЗ - росту распространенности детского ожирения", - констатировал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, чьи слова приводятся в пресс-релизе организации, посвященном публикации отчета.

Как указали в ВОЗ, итогом закрытия школ и карантина могут стать ограничение доступа детей к школьному питанию и снижение их физической активности.