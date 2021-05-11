Эксперт: инфекционные заболевания ЦНС могут осложнять острый период COVID-19

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов назвал церебральный инсульт, инфекционные заболевания центральной нервной системы (ЦНС) и аутоиммунные поражения заболеваниями, осложняющими течение острого периода коронавируса. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия" , опубликованном во вторник.

"Наиболее тяжелые заболевания, которые могут осложнять острый период COVID-19, а также рассматриваться как его последствие, это церебральный инсульт (чаще встречаются ишемические инсульты, реже - геморрагические), инфекционные заболевания ЦНС (менингиты, менингоэнцефалиты) и аутоиммунные поражения, в частности синдром Гийена-Барре. Развитие этих осложнений утяжеляет течение собственно коронавирусной инфекции и создает дополнительную угрозу восстановлению неврологических функций и даже жизни пациента", - отметил изданию Мартынов.

Эксперт Минздрава добавил, что частота сосудистых осложнений в виде церебральных инсультов у пациентов с коронавирусом в восемь раз выше по сравнению с больными гриппом (1,6% и 0,2%, соответственно).

Мартынов напомнил о важности вакцинации для избежания тяжелых последствий коронавирусной инфекции. "Возможные побочные реакции (подъем температуры, головная боль, местная реакция) не идут ни в какое сравнение с теми серьезными последствиями, которые зачастую вызывает COVID-19", - подчеркнул эксперт.