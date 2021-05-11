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Пандемия COVID-19

Эксперт: отсутствие вкусов и запахов у больных COVID-19 сохраняется 1,5-2 недели

В единичных случаях симптомы могут наблюдаться несколько месяцев, рассказал внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Отсутствие вкусов и запахов у пациентов с коронавирусом наблюдается около двух недель. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

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"В большинстве случаев отсутствие вкусов и запахов сохраняется полторы-две недели. В единичных - симптомы могут наблюдаться несколько месяцев. Такие клинические наблюдения нуждаются в детальном изучении, и, возможно, именно в этих случаях происходит поражение непосредственно областей в головном мозге, которые отвечают за проведение и восприятие обонятельных и вкусовых ощущений", - отметил Мартынов.

Внештатный невролог Минздрава уточнил, что потеря вкуса и обоняния отмечается в самом начале болезни на фоне практически полного отсутствия насморка, заложенности носа. "При других острых респираторных вирусных инфекциях тоже может быть временное ухудшение обоняния и/или вкуса, но это в большей степени связано как раз с появлением катаральных явлений", - добавил Мартынов.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время специфических методов по ускорению восстановления вкуса и обоняния не разработано, так как еще до конца не изучены механизмы, лежащие в основе данных явлений.

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