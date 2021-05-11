В МВД назвали основания для отказа иностранцам в получении российского гражданства

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Девять оснований могут стать причинами для отказа иностранцам в получении российского гражданства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Отклоняются заявления, поданные лицами, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ, участвуют или участвовали в вооруженных конфликтах либо совершали в ходе таких конфликтов действия, направленные против российского контингента миротворческих сил или против Вооруженных сил РФ", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, основанием для отказа в получении гражданства РФ может стать участие в совершении или в подготовке к преступлениям экстремистской или террористической направленности. Гражданство РФ не сможет получить иностранец, выдворенный или депортированный из России, или тот, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания в России.

"Отклоняются заявления, которые содержат подложные документы или заведомо ложные сведения", - рассказали в МВД. Другими основаниями для отказа в приеме гражданства РФ являются неснятая или непогашенная судимость иностранца, а также военная служба либо служба в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства.

Преследование в уголовном порядке подающих на российское гражданство иностранцев также может стать причиной того, чтобы не рассматривать их документы.