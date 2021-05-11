Попавшие в ледовый плен в бухте на Чукотке белухи пережили зиму

ТАСС, 11 мая. Все белухи, оказавшиеся в конце декабря 2020 года в полынье в бухте Пенкигнгэй на Чукотке, благополучно пережили зиму, сейчас в ледовом плену находится до 20 животных. Об этом сообщила во вторник ТАСС специалист по связям с общественностью нацпарка "Берингия" Влада Вольченко, отметив, что полынья постепенно расширяется из-за потепления и активного движения животных.

По ее словам, ученые не обнаружили ни одного погибшего млекопитающего, что дает основание полагать, что рядом с ними есть рыба.

19 апреля инспекторы нацпарка "Берингия" обнаружили около 20 белух в полынье. До ближайшей открытой воды - не менее 40 км. "Ситуация не изменилась, белухи, по-прежнему, заточены в ледовом плену, однако, полынья постепенно расширяется: теплеет, лед становится более рыхлым, и животные своей активностью его разламывают, - сказала Вольченко. - К нам приезжал специалист по морским млекопитающим, он оценивал состояние белух и не заметил ничего критического. Какие-то животные более упитанные, какие-то менее, но погибших туш в полынье он не увидел. Наши инспекторы понемногу их подкармливают, и все мы ждем, когда лед уйдет из бухты".

Сотрудники нацпарка ранее сообщали ТАСС, что подобные явления, когда белухи попадают в ледовый плен, не редки для Чукотки: часто животные увлекаются ловлей рыбы в длинных бухтах в то время, как начинается становление льда, и оказываются запертыми. Если животные под водой смогут найти воздушные полости во льду, то сумеют выбраться из ловушки.

Нацпарк "Берингия" - самая восточная особо охраняемая природная территория в России, расположенная на Чукотке. Там насчитывается более 640 видов арктической флоры, а животный мир по своему богатству не имеет аналогов среди особо охраняемых природных территорий тундровой зоны и лесотундры России.