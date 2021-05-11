Полиция усилит патрулирование Таймс-сквер в Нью-Йорке после стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка увеличит свое присутствие на площади Таймс-сквер, в районе которой в результате стрельбы 8 мая пострадали три человека. Об этом в понедельник сообщил мэр города Билл де Блазио.

В частности, район площади будут патрулировать полицейские из отряда экстренного реагирования (Critical response command, CRC). "Мы выделяем дополнительные ресурсы в район Таймс-сквер для усиления безопасности. Мы задействуем сотрудников CRC на Таймс-сквер. Вы заметите дополнительное присутствие [полиции]", - приводит слова мэра агентство Reuters.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 8 мая неподалеку от отделения полиции на пересечении 7-й авеню и 44-й улицы. Пострадавшие две женщины и ребенок, как пояснил позднее на пресс-конференции начальник управления городской полиции Дермот Ши, попали под пули случайно. Правоохранительные органы распространили видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый, его поиски ведутся до сих пор.