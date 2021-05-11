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В Приморье зафиксировали массовый выброс на берег тропических рыб

Анчоусы могли попасть в акваторию региона вместе с вихрем от теплого цусимского течения

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /ТАСС/. Массовый выброс теплолюбивых анчоусов зафиксирован на острове Русском во Владивостоке. Как сообщил ТАСС замдиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игорь Мельников, в акваторию Приморья эта рыба заходит обычно значительно позже, когда вода хорошо прогреется.

В соцсетях в понедельник появилось множество фотографий берегов острова, усыпанных мелкой рыбой. Специалисты определили в ней анчоуса.

"У нас этот вид бывает каждый год, хотя это и тропическая рыба, и к нам она попадает значительно позже в небольших количествах. Рыбакам этот промысел в принципе неинтересен из-за скудных объемов. Последние 5-6 лет анчоуса у нас было даже меньше обычного. Здесь же произошел массовый выброс на берег", - сказал Мельников.

Рыба могла попасть в акваторию Приморья вместе с вихрем от теплого цусимского течения. Когда вихрь рассеялся, в холодной воде анчоусы оказались парализованы, что позволило прошедшему недавно шторму легко выбросить их на берег. Специалисты ТИНРО намерены подробнее изучить это явление.

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