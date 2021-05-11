В Приморье зафиксировали массовый выброс на берег тропических рыб

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /ТАСС/. Массовый выброс теплолюбивых анчоусов зафиксирован на острове Русском во Владивостоке. Как сообщил ТАСС замдиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игорь Мельников, в акваторию Приморья эта рыба заходит обычно значительно позже, когда вода хорошо прогреется.

В соцсетях в понедельник появилось множество фотографий берегов острова, усыпанных мелкой рыбой. Специалисты определили в ней анчоуса.