Анапа за майские праздники приняла более 89 тыс. туристов

КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Анапа приняла в майские праздники более 89 тыс. туристов, что почти в два раза превышает ожидавшиеся показатели, сообщили ТАСС в пресс-службе муниципальной администрации.

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае начался на месяц раньше, с 1 мая. В начале апреля вице-губернатор Александр Руппель сообщал, что такое решение принято в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой.

"В период майских праздников в Анапе функционировало 245 объектов размещения со средней загрузкой 76%. За весь период майских праздников Анапу посетило 89 тыс. туристов", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что по планам за майские праздники туристический поток в Анапу должен был составить около 50 тыс. человек.

В других курортных муниципалитетах также отмечался большой туристический поток в первые 10 дней мая. Так, Геленджик принял около 73 тыс. человек, а места в отелях на первой линии у моря были раскуплены уже в начале апреля. В Сочи в период майских праздников отдохнули порядка 232 тыс. человек. Пик турпотока пришелся на 6 мая, в этот день в городе единовременно находились 122 тыс. гостей. Объем загрузки средств размещения в праздники превысил 82%.

На фоне высокого турпотока в регион эпидситуация в крае по коронавирусу остается стабильной. "Рост числа новых выявленных случаев в среднем ниже предыдущей недели. Удельный вес завозных случаев не имеет тенденции к росту", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.