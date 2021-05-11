Врио главы Белгородской области уволил главу управления капстроительства из-за нарушений

ТАСС, 11 мая. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уволил руководителя управления капитального строительства региона Александра Борзасекова из-за ранее возбужденных уголовных дел и неудовлетворительной работы. Соответствующее решение принято во вторник в ходе оперативного совещания правительства региона.

"С учетом возбужденных уголовных дел по строительству футбольного манежа принимаю решение, что Борзасеков Александр Николаевич [руководитель управления капитального строительства Белгородской области] должен уйти", - сказал Гладков.

По словам Гладкова, решение об увольнении принято с учетом проверки в минувшие выходные объектов - детских садов, школы, центра молодежных инициатив, которые находятся в стадии строительства и ремонта. Так, капитальный ремонт центра за 270 млн рублей планировалось завершить к концу 2020 года, при этом в мае 2021 года в нескольких помещениях из-за протекающей крыши образовалась плесень. В апреле 2021 года следователи возбудили уголовные дела по факту оплаты управлением капстроительства невыполненных работ по возведению футбольного манежа в Белгороде.

"Поручаю контрольно-счетной палате области и контрольному управлению администрации губернатора области провести проверку в управлении капитального строительства по данному факту. Все выявленные нарушения будут отработаны совместно с правоохранительными органами", - отметил Гладков.