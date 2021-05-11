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Пандемия COVID-19

"Спутник Лайт" защитят от подделки при помощи маркировки

Уникальный код в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки.

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Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

"Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак". Оператором системы маркировки является ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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