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В Сочи прогнозируют появление смерчей над морем

Городские службы переведены в режим повышенной готовности

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи 11 и 12 мая, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

"По сообщению метеорологов, до конца суток 11 мая, а также утром 12 мая на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды.

С субботы в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за обильных осадков на территории курорта. Периодически идет дождь, крупных ЧП из-за погоды не выявлено.

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