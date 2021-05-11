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Стрельба в школе в Казани
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Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам детей, погибших при стрельбе в школе в Казани.

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"Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что "Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения".

"Президент сегодня работает в Москве, в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное будет оказать помощь пострадавшим. Конечно, президент продолжит свои контакты и с Минздравом, и с Минобром (Минобрнауки - прим. ТАСС), и с правительством, и также с руководителями специальных служб", - сообщил Песков.

Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской помощью, а также психологической помощью пострадавших, раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТатарстанСтрельба в школе в Казани
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