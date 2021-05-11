Володин поручил проанализировать законодательство в области оборота оружия

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать законодательство в области оборота оружия и призвал парламент сделать все для предотвращения подобных трагедий.

"Давайте со своей стороны сделаем все для того, чтобы такое больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы, - сказал Володин в ходе пленарного заседания. - Все то, что происходит, как правило, с использованием интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и на эти вопросы, и на вопросы, связанные с оборотом оружия".

Председатель Думы напомнил о поручении главы государства срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. "Давайте поддержим нашего президента и сделаем со своей стороны, еще раз подчеркну, [чтобы] такое не повторялось", - призвал Володин.