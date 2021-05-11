Общественники считают необходимым запретить упоминать имена устроивших стрельбу в школах

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина считает, что в России нужно запретить упоминать в СМИ имена устроивших стрельбу в школах.

"Для подавляющего большинства подростков, которые готовят подобные преступления, это является своеобразным методом прославиться, заявить о себе и записать свое имя в историю, - сказала Сутормина, комментируя стрельбу в школе 175 в Казани. - И мы видим в буквальном смысле сегодня информационную эпидемию в молодежной среде подражания школьным стрелкам. Поэтому, с нашей точки зрения, действенной профилактикой вовлечения подростков в эту субкультуру будет запрет на упоминание имен школьных стрелков в средствах массовой информации".

По ее словам, в ближайшее время инициатива будет направлена в профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.