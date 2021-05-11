Зрелищные мероприятия отменили в Татарстане на два дня в связи с объявлением траура

ТАСС, 11 мая. Культурно-зрелищные мероприятия будут отменены в Татарстане 11 и 12 мая в связи с объявлением траура. Об этом во вторник сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"11 мая в вечернее время и 12 мая 2021 года во всех подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан будут отменены культурно-зрелищные мероприятия в связи с произошедшей трагедией и объявленным 12 мая днем траура в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что о переносе дат и времени мероприятий будет сообщено дополнительно на официальных сайтах и аккаунтах учреждений в социальных сетях.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), во вторник около 09:30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи. В результате инцидента восемь человек погибли, 21 пострадал. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.