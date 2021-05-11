К постпредствам Татарстана в Москве и Петербурге несут цветы и игрушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразили соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим во вторник при стрельбе в школе Казани. Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи.

"Потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме Собянина в адрес президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Как передает корреспондент ТАСС, у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал. Москвичи несут игрушки и цветы. Также, по словам пресс-атташе, 12 мая, в день траура, в представительстве все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований.

В постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассказали, что жители города могут почтить память погибших у мемориала, который открывается у здания постпредства. "С двух часов у нас будет официально открыт мемориал полностью. Под вывеской будет стол и книга соболезнований", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Нижегородской области, в Нижнем Новгороде также организуют временный мемориал, посвященный погибшим в казанской школе. Горожане смогут возложить цветы и зажечь свечи на Театральной площади с 16:00.

В связи с трагедией свои соболезнования выразил и губернатор Петербурга Александр Беглов. "Глубоко соболезную родным погибших детей, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам. Петербуржцы несут цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова. На связи с коллегами из Татарстана и готовы оказать любую помощь", - написал Беглов на своей странице во "ВКонтакте".