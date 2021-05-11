Турпоток в Кисловодск на майские праздники в два раза превысил показатели 2019 года

ПЯТИГОРСК, 11 мая. /ТАСС/. Санатории Кисловодска (Ставропольский край) в период майских праздников посетили более 15 тыс. человек, что вдвое превышает показатели 2019 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Ежедневная загрузка санаториев и гостиниц Кисловодска в майские праздники составила свыше 15 тыс. человек. По мнению аналитиков, курорт посетило не меньшее количество и неорганизованных туристов. Если суммировать данные, то по сравнению с 2019 годом показатели увеличились в два раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что росту турпотока способствовала также программа туристического кешбэка. "Хорошо сработала программа кешбэка за туры внутри страны, на сегодняшний день она замечательно стимулирует путешествия по России. К наплыву отдыхающих город готовился заранее, поэтому каникулы прошли без происшествий, эпидемиологическая обстановка остается стабильной", - отметил глава города Александр Курбатов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, уже наблюдается отток гостей, но загрузка санаторно-курортных учреждений по-прежнему на 100%-ной отметке. "Санаторно-курортный и гостиничный комплекс города насчитывает более 140 коллективных средств размещения. Общая коечная емкость составляет свыше 15 тыс. мест. Ежегодно на отдых и лечение город принимает более 380 тыс. человек. Среднегодовой процент загрузки - 80-85%", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что в 2021 году планируется открытие отреставрированных санаториев: "Красные Камни", в котором дополнительно будет создано 110 мест; "Аквалоо", бывшего корпуса санатория имени Кирова на 120 мест; здравницы швейцарских технологий детокса "Майерведа" на 180 мест. В 2020 году в связи с пандемией туристическая и санаторно-курортная отрасль понесли большие убытки. По итогам 2020 года загрузка составила более 156 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года отдохнуло свыше 382 тыс. человек.