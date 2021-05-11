Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

СУХУМ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью детей в казанской школе.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Абхазии выражаю искренние соболезнования Вам, народу братской России связи с трагедией, произошедшей в Казани, где от рук преступников погибли дети. Эта страшная новость потрясла всех жителей Абхазии. Никто не имеет права посягать на самое святое - на жизни наших детей", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента во вторник.

Бжания направил телеграмму с соболезнованиями и президенту Татарстана Рустаму Миниханову. "Решительно осуждаем это варварское преступление", - говорится в телеграмме президента Абхазии.

Бжания передал слова соболезнования родным и близким, потерявшим своих детей, выразив им поддержку и пожелав крепости духа. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.