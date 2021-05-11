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Стрельба в школе в Казани

Глава Южной Осетии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Анатолий Бибилов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления

ЦХИНВАЛ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией в Казани, повлекшей за собой человеческие жертвы, сообщила во вторник пресс-служба югоосетинского лидера.

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"Масштаб трагедии, произошедшей сегодня в школе № 175, не может быть ни представлен, ни выражен словами. Боль и скорбь переполняют сердце в связи с нечеловеческой жестокостью по отношению к беззащитным детям", - говорится в телеграмме с соболезнованиями.

От имени народа и руководства республики Бибилов выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв чудовищных событий, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Теги
РоссияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий ИльичСтрельба в школе в Казани
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