Глава Южной Осетии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

ЦХИНВАЛ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией в Казани, повлекшей за собой человеческие жертвы, сообщила во вторник пресс-служба югоосетинского лидера.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Масштаб трагедии, произошедшей сегодня в школе № 175, не может быть ни представлен, ни выражен словами. Боль и скорбь переполняют сердце в связи с нечеловеческой жестокостью по отношению к беззащитным детям", - говорится в телеграмме с соболезнованиями.

От имени народа и руководства республики Бибилов выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв чудовищных событий, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.