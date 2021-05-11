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Николай Патрушев обсудит в Мурманске 12 мая противодействие терроризму и экстремизму

На совещании с секретарем Совета безопасности РФ будут присутствовать полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 12 мая, проведет в Мурманске совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Основное внимание планируется уделить дополнительным мерам по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Касательно СЗФО в последний раз такое мероприятие прошло в июне прошлого года в режиме видеоконференции.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМурманская областьГуцан, Александр Владимирович
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