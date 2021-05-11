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Стрельба в школе в Казани

Токаев выразил Путину соболезнования в связи с атакой на казанскую школу

Телеграмму российскому лидеру ранее также направил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 11 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил во вторник телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением на школу в Казани. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие", - говорится в сообщении.

Ранее телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру направил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыСтрельба в школе в Казани
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