Токаев выразил Путину соболезнования в связи с атакой на казанскую школу

НУР-СУЛТАН, 11 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил во вторник телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением на школу в Казани. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.