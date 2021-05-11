Пашинян направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Казани

ЕРЕВАН, 11 мая. /ТАСС/. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян во вторник направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с нападением на школу в Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Я глубоко потрясен новостью о трагедии, которая произошла 11 мая в казанской школе № 175. Особенно прискорбно, что большинство жертв - дети. Позвольте выразить мои искренние соболезнования, слова поддержки родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в письме Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян также направил Путину письмо с соболезнованиями, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.