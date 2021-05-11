У офиса AstraZeneca в Великобритании прошла акция протеста

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Активисты под руководством организации Global Justice Now устроили акцию протеста у здания в Кембридже на западе Англии, в котором расположен офис британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом во вторник сообщила газета Daily Express .

Протестующие выступили с призывом к компании отказаться от патентных прав на вакцину против COVID-19, а также обеспечить равный доступ к вакцинации всем людям.

"Ученые Оксфордского университета - учреждения, финансируемого государством - разработали эту спасительную вакцину благодаря исследованиям и разработкам, которые на 97% тоже финансируются государством. Полученная вакцина должна быть доступной для всех, но AstraZeneca завладела препаратом и приватизировала его. Британия извлекает выгоду от высокоэффективных вакцин, которые сейчас доступны, но люди в странах с низким и средним уровнем доходов по-прежнему ежедневно тысячами умирают от COVID-19", - сказал директор Global Justice Now Ник Дирден.

Активисты, приковав себя цепями к офису компании, также требуют от AstraZeneca поделиться своими технологиями производства вакцин со Всемирной организацией здравоохранения и оказать большую поддержку развивающимся странами в борьбе с коронавирусом.

В эти выходные протестующие повесили плакаты на автобусных остановках по всей Великобритании, на которых отмечен уровень государственных инвестиций в исследования и разработки вакцин, а также показаны доходы фармацевтических компаний.