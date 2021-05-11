Солнечная и по-летнему теплая погода ожидается на Юге России с 13 мая

ТАСС, 11 мая. Аномальное похолодание, произошедшее на Юге России в последние дни, с четверга сменит солнечная и по-летнему теплая погода с температурными показателями на несколько градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее сообщалось, что снег, выпавший в горах Западного Кавказа, из-за холодного атмосферного фронта в понедельник распространился на горную местность всего Кавказа. В горах Адыгеи и Кубани, Дагестана пейзажи стали похожи на февральские.

"Период холодной и дождливой погоды, который наблюдался в течение нескольких дней на территории южных регионов европейской России, подошел к концу, погода начинает улучшаться. В среду этот дождливый циклон будет разрушаться и уходить на север, кратковременными дождями он еще в начале дня отметится, но уже даст начало потеплению. Начиная с четверга и до конца этой недели, а также в первые пару дней следующей недели над регионом будет господствовать антициклон. Поэтому погода будет преимущественно солнечная, сухая и с температурой на 3-6 градусов выше климатической нормы", - сказал Леус.

В Ростове-на-Дону в среду прогнозируют плюс 14-19 градусов при кратковременных дождях, с четверга в городе и области без осадков, 25-30 градусов тепла. В Волгограде дождей не будет, в среду плюс 18-23 градуса, далее - плюс 26-31. В Астрахани также сухая погода, в среду 20-25 градусов тепла, с четверга - плюс 28-33 градуса.

В Краснодаре кратковременные дожди в среду еще сохранятся при плюс 16-21 градусах, с четверга в городе воздух будет прогреваться до 27-32 градусов. В Сочи в среду без осадков и 17-22 градуса выше нуля, далее до плюс 23-28 градусов. В Пятигорске в среду еще пройдут небольшие дожди при температуре 16-21 градус тепла, затем установится по-летнему теплая погода с температурами до плюс 25-30 градусов. В Крыму в среду также пройдут небольшие дожди, с четверга потеплеет до 18-23 градусов.