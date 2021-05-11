Meduza подала жалобу на включение в перечень СМИ-иноагентов в РФ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Интернет-издание Meduza, зарегистрированное в Латвии, оспорит свое включение в РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в пятницу сообщается на сайте издания.

"Meduza подала иск об отмене решения о включении в список СМИ-иноагентов. Дата рассмотрения будет назначена позднее. Основное в иске - неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход РФ за пределы своей юрисдикции", - сказано в сообщении издания.

В конце апреля Минюст сообщил о включении изданий Meduza и "Первое антикоррупционное СМИ" в перечень СМИ, выполняющих функцию иноагента.