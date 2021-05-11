Аксенов сообщил о рекордном за 30 лет турпотоке в Крым на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Крым за майские праздники принял более полумиллиона человек - на 72% больше, чем в докоронавирусном 2019 году, это рекорд за весь постсоветский период, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Турпоток в Крым за прошедшие майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период. По данным министерства курортов и туризма республики, с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнули 520 тыс. человек, что на 72% выше уровня 2019 года", - написал Аксенов.

Он уточнил, что вырос поток автотуристов: впервые через Крымский мост прибыли 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни. Доля автотуристов в этом году на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% - по железной дороге, менее 1% - через границу с Украиной.

По его данным, в период майских праздников туристов принимали порядка 700 официально зарегистрированных средств размещения. Средняя загрузка превысила 70%, в отдельных районах этот показатель превышал 80-85%. При этом пятизвездочные отели в среднем были загружены на 95%, отели с четырьмя звездами - на 90%, трехзвездочные - более чем на 75%.

"Усиленное внимание уделяется безопасности отдыха. Продолжается вакцинация работников санаторно-курортной отрасли, профильным ведомством проводятся мониторинговые рейды по соблюдению объектами туристической сферы требований Роспотребнадзора. Принимается весь комплекс необходимых мер для проведения успешного летнего курортного сезона", - добавил Аксенов.