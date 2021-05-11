Президент Киргизии выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Казани

БИШКЕК, 11 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования народу Татарстана в связи с произошедшими во вторник в Казани трагическими событиями. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Президент Кыргызской Республики сегодня, 11 мая, выразил соболезнования народу Татарстана в связи с жертвами в результате вооруженного нападения на одну из школ города Казань", - говорится в сообщении.

"С глубокой скорбью в сердце воспринял трагическую весть о вооруженном нападении на школу в городе Казани, в результате которого погибли и получили ранения учащиеся и работники учебного заведения", - цитирует пресс-служба слова Жапарова.

Президент от имени народа Киргизии и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. "Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в тексте послания с соболезнованиями.

На чье имя были направлены соболезнования президента Киргизии пресс-служба не уточняет.