Глава комитета Госдумы поддержал идею привлекать Росгвардию к охране школ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил журналистам, что поддерживает идею привлекать вневедомственную охрану Росгвардии к охране школ.

"Оцениваю положительно. Это обсуждалось. Но здесь тоже есть вопросы, мы об этом тоже чуть позже поговорим. Охранять школы Росгвардией было бы замечательно. Но давайте спросим у Росгвардии, способны ли они обеспечить безопасность всех школ", - сказал Пискарев, отвечая на вопрос ТАСС.

Пискарев сообщил, что Госдума может 18 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. "Мы будем просить рассмотреть эту инициативу в приоритетном порядке. Мы ее завтра на комитете будем обсуждать и будем просить рассмотреть в первом чтении уже 18 мая", - проинформировал Пискарев.

По его словам, рабочая группа Госдумы обсудит вопрос о повышении возраста приобретения оружия, единая позиция по этому вопросу еще не выработана.

"Давайте мы в комплексе рассмотрим. Не хочу вперед забегать. Давайте все делать очень грамотно, чтобы законы не переписывать каждый день. Позиции разные: и за есть, и против", - сказал Пискарев, добавив, что эта тема будет обсуждаться со специалистами, в том числе медицинскими.

Парламентарий уточнил, что этот вопрос поднимался на заседании рабочей группы во вторник, но призвал не предвосхищать возможное решение. "Давайте мы чуть позже скажем об этом. Тут разные есть предложения", - подчеркнул депутат.