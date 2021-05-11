Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Словакия остановила применение вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова, слова которой привел телеканал TA-3.

"Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca, - сказала она. - Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит".

Между тем, по ее словам, получившие первую дозу этой вакцины пройдут полный цикл иммунизации с использованием этого британско-шведского препарата. Ранее от применения продукта AstraZeneca отказались несколько стран Евросоюза, ссылаясь на ее ненадежность.

Решение отказаться использовать британско-шведскую вакцину, как уточнило Словацкое радио, вызвано смертью привитой препаратом 47-летней пациентки. Фармрегулятор республики признал, что это связано с использованием вакцины от AstraZeneca.

В Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, 26 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 1 262 108 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 596 942 из них. В страну поступают также вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.

В понедельник вечером вице-премьер и глава Минфина Словакии Игорь Матович сообщил, что в ближайшие дни в республике должно начаться использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Первая партия препарата поступала в страну 1 марта.