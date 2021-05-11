Суд взыскал 1 млн рублей с Соболь по двум искам Пригожина

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы взыскал с юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь 1 млн рублей по двум искам бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд частично удовлетворил два иска Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Соболь и взыскал с нее по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", - сказали в пресс-службе.

Первый иск был подан после публикации ролика на YouTube-канале "Навальный Live", в котором Соболь обвинила Пригожина в организации покушения на своего мужа Сергея Мохова. Суд также обязал Соболь удалить указанные сведения и опровергнуть их. Бизнесмен требовал взыскать с нее 5 млн рублей.

Второй иск был подан после публикации интернет-издания Znak.com, где Соболь заявляла о причастности Пригожина к поставке в детские сады некачественных продуктов. Согласно решению суда, она обязана опровергнуть свои утверждения в течение 10 суток после вступления решения в силу.