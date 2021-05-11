Вологодский кол-центр по пандемии переформатировали в единую информационную службу

ВОЛОГДА, 11 мая. /ТАСС/. Кол-центр, который с апреля 2020 года информировал жителей Вологодской области по вопросам пандемии коронавируса, переформатировали в единую информационную службу региона. Теперь по номеру 122 можно позвонить по любым жизненно важным вопросам, звонки должны быть отработаны за трое суток, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сейчас ситуация стабилизировалась, количество звонков по теме пандемии, обеспечения лекарствами, работы монопрофильных госпиталей сократилось в несколько раз. В связи с этим на федеральном уровне приказом министерства цифрового развития принято решение о переформатировании кол-центра на телефон горячей линии по всем жизненно важным вопросам. Единый телефон 122 остается в области в работе, теперь по нему можно звонить по любым жизненно важным вопросам - это дороги, ЖКХ, водо- и газоснабжение, естественно, и по медицинской тематике", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, с 12 мая операторы будут принимать звонки по номеру 122 каждый день с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздники, после 20:00 все звонки, поступившие ночью на автоответчик, будут отработаны до 10:00 следующего дня. "Кол-центр будет работать в формате полноценной информационной линии как единая информационная справочная служба Вологодской области. Любые звонки должны быть отработаны в течение трех суток. Новый формат работы позволит нам еще более эффективно выполнять задачу - слушать, слышать и реагировать на сигналы населения. Теперь у нас постоянно действующее штатное расписание и не временно привлеченные студенты и сотрудники, а профессионалы", - пояснил губернатор.

Единый телефон горячей линии начал работать в регионе с самого начала пандемии, с апреля прошлого года. Количество принятых звонков превысило 40 тыс.