Власти Татарстана возьмут на себя похороны погибших при стрельбе в школе

ТАСС, 11 мая. Власти Татарстана возьмут на себя организацию похорон погибших в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани. Об этом во вторник сообщил президент республики Рустам Минниханов на оперативном совещании в детской республиканской клинической больнице.

"Сегодня постановление уже готово. Мы все необходимые выплаты, похоронные вопросы, все вопросы берем на себя, организуем эту работу", - сказал он.

Минниханов также отметил, что помощь будет оказана и всем пострадавшим.

В пресс-службе главы республики агентству уточнили, что время похорон пока неизвестно в связи с тем, что продолжаются следственные мероприятия.

Пострадавшие дети

Минниханов посетил в больнице детей, раненных в результате стрельбы. Видео встречи предоставила журналистам пресс-служба Минниханова.

Один из ребят, ученик второго класса рассказал о том, что происходило в школе. "Спрыгнули с первого этажа. Потому что такой сильный взрыв был. У нас в классе окна выбило, я только успел спрыгнуть", - рассказал мальчик, который при прыжке повредил ногу.

Как сообщила журналистам Рузеля Альмиева, мать ученика школы из 2 "Г" класса Айдана Альмиева, после происшествия в школе педагоги оперативно эвакуировали детей. "Их [детей] вывели оперативно в целости и сохранности, спасибо всем учителям, всем педагогам. Они вышли через эвакуационные двери, они на втором этаже были на уроке. <...> Все слаженно, они вышли все вместе, мы их здесь встретили и отвели уже за магазин к садику", - сказала она.

Альмиева отметила, что после прозвучавшей стрельбы сработала система оповещения, детей и педагогов попросили запереться в классах. "Сидели, не открывали двери, но к ним кто-то стучался, они не знают, кто <...>, сказали: "Выбьем дверь, откройте". Но потом, видимо, пришла полиция, и кто-то, говорит, убежал", - рассказала она, приведя слова сына, и добавила, что, по его словам, дети слышали стрельбу и взрыв, от которого "все парты подпрыгнули".