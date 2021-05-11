Мурашко рассказал о состоянии детей, госпитализированных после стрельбы в школе в Казани

ТАСС, 11 мая. Двое детей, госпитализированных после стрельбы в школе № 175 в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прибывший в Казань.

"В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое [находятся] в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания", - сказал министр.

Мурашко сообщил, что будет решен вопрос о месте дальнейшего лечения пострадавших. "Сейчас продолжаются в том числе две хирургические операции, будет решен вопрос, какие дети будут получать помощь на месте и какие дети будут эвакуированы для дальнейшего лечения в федеральные клиники", - сказал министр.

Он также отметил, что больницы обеспечены кровью и необходимыми лекарствами для лечения пострадавших. "В достаточном количестве [имеются] все препараты крови, лекарственные препараты, все, что необходимо, есть", - сказал он.

Несколько десятков специалистов прилетели в Казань из федеральных клиник, отметил Мурашко. "Сегодня в Казань прибыло в общей сложности 39 специалистов. 18 специалистов из федеральных клиник, включая анестезиологов, реаниматологов, хирургов, психиатров, и восемь специалистов "Центроспас". И дополнительно 13 психологов МЧС России", - рассказал Мурашко.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что шесть специалистов Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России отправились на вертолете из Нижнего Новгорода в Казань для помощи родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в школе.