Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич потрясена сообщениями о трагедии в школе Казани и выражает солидарность с Россией в этой связи. Соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба СЕ.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Я была потрясена и опечалена узнав о стрельбе в школе Казани, унесшей жизни детей, - заявила она. - Бессмысленное насилие не поддается нормальному объяснению. В этот ужасный момент я мысленно с семьями, друзьями и коллегами жертв. Желаю стойкости тем, кто потерял своих близких, и быстрого выздоровления пострадавшим. Совет Европы выражает солидарность с российским народом в этот трудный час".

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли 9 человек, 21 ранен. Нападавший задержан.