{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

Необходимости в эвакуации пострадавших при стрельбе в Казани на лечение в Москву пока нет

Окончательное решение будет приниматься в ближайшее время, отметили в медицинских службах

ТАСС, 11 мая. Врачи пока не видят необходимости в эвакуации пострадавших при стрельбе в казанской гимназии на лечение в Москву.

На эту тему
Стрельба в школе в Казани. Хроника событий
Стрельба в школе в Казани.

Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Такой необходимости пока нет. Окончательное решение будет приниматься в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, еще двоих - как крайне тяжелое. "Из крайне тяжелых один ребенок не транспортабелен", - сообщили в медицинских службах.

Теги
РоссияСтрельба в школе в Казани
Пандемия COVID-19
Более 643 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
Общее количество инфицированных превысило 158,65 млн
Читать полностью