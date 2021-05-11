Необходимости в эвакуации пострадавших при стрельбе в Казани на лечение в Москву пока нет

ТАСС, 11 мая. Врачи пока не видят необходимости в эвакуации пострадавших при стрельбе в казанской гимназии на лечение в Москву.

Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Такой необходимости пока нет. Окончательное решение будет приниматься в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, еще двоих - как крайне тяжелое. "Из крайне тяжелых один ребенок не транспортабелен", - сообщили в медицинских службах.