Генсек ООН осудил стрельбу в школе в Казани

ООН, 11 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал актом неоправданной жестокости стрельбу в школе в Казани. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко огорчен сообщениями о гибели девяти человек, включая семерых детей, в результате стрельбы в школе в Казани. Он глубоко осуждает этот акт неоправданной жестокости и выражает искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу", - отметил Дюжаррик.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 21 ранен. Нападавший задержан.