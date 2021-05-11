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Стрельба в школе в Казани

Генсек ООН осудил стрельбу в школе в Казани

Антониу Гутерриш назвал произошедшее актом неоправданной жестокости, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик

ООН, 11 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал актом неоправданной жестокости стрельбу в школе в Казани. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко огорчен сообщениями о гибели девяти человек, включая семерых детей, в результате стрельбы в школе в Казани. Он глубоко осуждает этот акт неоправданной жестокости и выражает искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу", - отметил Дюжаррик.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 21 ранен. Нападавший задержан.

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РоссияГутерриш, АнтониуСтрельба в школе в Казани
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