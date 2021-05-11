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В YouTube заявили, что заблокировали интервью с вирусологом Львовым из-за дезинформации

Видеохостинг имеет четкие регламенты, в которых подробно описывается, какой контент разрешен на платформе, отметили в пресс-службе
© NiP STUDIO/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заявил, что заблокировал интервью RT с вирусологом Дмитрием Львовым по причине нарушения своей политики в отношении дезинформации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе YouTube.

"Мы удалили видео за нарушение политики YouTube в отношении дезинформации медицинского характера. Контент не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших образовательных, документальных, научных и художественных требований, чтобы оставаться на платформе", - прокомментировали в пресс-службе.

Там уточнили, что YouTube имеет четкие регламенты, в которых подробно описывается, какой контент разрешен на платформе, чтобы обеспечить безопасность пользователей. "И мы применяем эти политики в равной степени по всему миру, независимо от того, откуда происходит контент", - добавили в пресс-службе.

Накануне видеохостинг заблокировал интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. В понедельник в Telegram-канале RT на русском языке сообщалось, что в течение семи дней оно будет удалено с платформы. Отмечалось, что администрация YouTube в своем письме сообщила RT о "недостоверной медицинской информации", содержащейся в интервью, но, что именно является недостоверным, телеканалу не пояснили.

Ранее перевод этого интервью также был заблокирован на английском канале, добавили в RT.

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