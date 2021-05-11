Бастрыкин поручил проверить действия пожарных в омской деревне, где сгорело 25 строений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить действия пожарных, которые 6 мая тушили пожар в омской деревне Каракуль, сообщается во вторник на сайте СК РФ. Спасатели из-за сильного ветра не смогли сдержать распространение огня, который в итоге уничтожил в поселении 25 строений.

"Александр Бастрыкин поручил в рамках следствия проверить роль сотрудников служб пожарного надзора и их действия в данной ситуации", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в деревне Каракуль Большереченского района в 270 км от Омска поступило 6 мая около 13:15 (10:15 мск). На момент прибытия пожарных в поселении горело два частных дома, но из-за сильного ветра огонь распространился на другие строения. Пожар был ликвидирован в 05:41 (02:41 мск) 7 мая. Он уничтожил 25 строений, в том числе 14 жилых домов. Всего в населенном пункте было расположено 33 частных дома, где проживают около 60 человек.

После пожара в Большереченском районе Омской области был введен режим локального ЧС. Для жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения на 38 мест, но они поселились у родственников и соседей в деревне. По данным региональной прокуратуры, основной версией причины пожара является переход огня на поселение с горевшего камыша.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении главы Уленкульского сельского поселения, в которое входит деревня Каракуль. По версии следствия, глава сельской администрации не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также планирование, подготовку и проведение эвакуационных мероприятий. Территория деревни не была заблаговременно очищена от сухой травы, вокруг поселения не были обустроены специальные противопожарные минерализованные полосы, чтобы сдерживать распространение огня.