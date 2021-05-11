В Испании решили использовать вакцину Janssen для лиц младше 60 лет

МАДРИД, 11 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании и региональные власти страны договорились об использовании вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - для людей младше 60 лет. Об этом сообщила во вторник газета El Pais .

По ее информации, изначально препаратом будут прививать две категории лиц. Речь идет о жителях Испании в возрасте от 50 до 59 лет, которые являются следующей группой в очереди на вакцинацию, согласно стратегии правительства страны. Кроме того, привиться препаратом Janssen смогут лица старше 18 лет, которые относятся к уязвимым группам населения.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,5 млн случаев заражения, свыше 79 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года.

27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. К настоящему моменту примерно треть взрослого населения Испании получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.