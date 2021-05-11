Сотни людей пришли возложить цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Сотни людей пришли и продолжают идти к стихийному мемориалу у школы в Казани, где во вторник произошла стрельба, передает корреспондент ТАСС.

После того, как в школе спецназ произвел так называемую зачистку, местные жители стали приходить к школе и оставлять у ее ограды, неподалеку от главных ворот, цветы, мягкие игрушки.

Спустя несколько часов здесь уже образовался стихийный мемориал длиной в несколько метров, жители приходят целыми семьями, зажигают свечи, свечами также выложили номер школы. Многие плачут, оставляя записки со словами скорби и соболезнованиями.

"Невинные дети пострадали, слова соболезнования всем родителям, невыносимая боль, скорбь. Разделяем горечь утраты. Сделать надо все, чтобы все, кто сегодня находятся в больнице, поправились", - сказал один из тех, кто пришел на место, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Временные мемориалы памяти всех, кто погиб во вторник в Казани, также были организованы в других городах. Так, в центре Оренбурга его организовали у памятника первой учительнице - у подножия монумента появились цветы и игрушки. В Удмуртии стихийный мемориал возник на центральной площади Ижевска, туда горожане несут цветы и мягкие игрушки. Временный мемориал организовали также на Театральной площади в Нижнем Новгороде. К нему приходят местные жители, среди возложивших цветы - губернатор области Глеб Никитин.