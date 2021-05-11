Власти Крыма подарили 100 путевок в оздоровительный центр детям из ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Делегация депутатов крымского парламента, прибывшая в Донецкую Народную Республику на годовщину референдума о самоопределении Донбасса, подарила 100 путевок в оздоровительно-спортивный комплекс местным детям. Об этом сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

"В рамках визита вручил главе ДНР Денису Пушилину и председателю народного совета ДНР Владимиру Бидевке государственные награды - медали "За мужество и доблесть", а также передал 100 путевок для детей ДНР в крымский оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин", - написал Константинов.

Он отметил, что "крымчане и жители Донбасса неразрывно связаны общей историей". "Крым - единственный российский регион, который, как и Донбасс, был в составе Украины. Именно госпереворот в 2014 году на Украине стал точкой невозврата для наших народов", - добавил Константинов.