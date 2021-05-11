Власти рассмотрят вопрос о поощрении сотрудников школы, которые защищали детей в Казани

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Власти намерены рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников школы в Казани, в том числе учителей, которые защищали детей во время стрельбы, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" во вторник.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Вопрос о поощрении и внимание к тем людям, которые мужественно свой долг исполняли, будет уделено", - сказала Галимова.

Ранее сообщалось, что охранник и технический сотрудник охраны, находившиеся на входе в здание во время нападения, были ранены. Они успели нажать тревожную кнопку, что помогло спастись детям и учителям, которые смогли закрыться в классах.