СМИ: власти Бахрейна одобрили экстренное применение вакцины "Спутник Лайт"

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщило во вторник Бахрейнское информационное агентство .

По его данным, национальный регулятор проанализировал результаты тестирования препарата, включая клинические испытания. Помимо этого, им было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства. Как уточняет агентство, на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата.

"Спутник Лайт" стал шестой вакциной против коронавируса, одобренной на Бахрейне.

Как подчеркивается в сообщении, производители препарата предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой "Спутник Лайт" доказал свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса. Помимо этого, власти королевства получили положительные отклики о вакцине от местных ученых, в частности специалистов в области эпидемиологии. В ближайшее время Минздрав Бахрейна на основании полученного сегодня одобрения от регулятора приступит к процедурам по импорту препарата.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Помимо этого препарата, маркировку также наносят на упаковки с вакцинами "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

О вакцинации в Бахрейне

В ноябре прошлого года власти Бахрейна разрешили применение в стране препарата китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией. Позже в королевстве было разрешено использование вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

10 февраля разрешение на применение в Бахрейне получила российская вакцина "Спутник V", а 25 февраля - препарат американской компании Johnson & Johnson.

По последним данным, в Бахрейне с начала пандемии было зарегистрировано 191 018 случаев заболевания COVID-19, 691 пациент умер от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве зарегистрировано 13 990 активных случаев заражения: 13 846 пациентов находятся в стабильном состоянии, 144 - в критическом.