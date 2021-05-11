Устроивший стрельбу в Казани не контактировал с родителями

ТАСС, 11 мая. Молодой человек, который устроил стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями и съехал от них, сообщила во вторник в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. То есть с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит", - сказала она.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан. СК возбудил уголовное дело.