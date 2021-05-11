Российский Красный крест открыл сбор пожертвований для пострадавших в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский Красный крест совместно со Сбером открыли сбор средств для пострадавших в результате нападения на школу в Казани. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Общественной палаты (ОП) РФ.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Мы берем на себя обязательства совместно с правительством республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия <...>. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного креста", - приводятся в сообщении слова председателя организации, члена ОП РФ Павла Савчука.

В публикации на сайте Российского Красного креста уточняется, что перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение "Сбербанк.Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного креста redcross.ru, комиссия при переводе не взимается.