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Стрельба в школе в Казани

Российский Красный крест открыл сбор пожертвований для пострадавших в Казани

Отчет о расходовании средств будут публично ежемесячно размещать на сайте организации

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский Красный крест совместно со Сбером открыли сбор средств для пострадавших в результате нападения на школу в Казани. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Общественной палаты (ОП) РФ.

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"Мы берем на себя обязательства совместно с правительством республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия <...>. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного креста", - приводятся в сообщении слова председателя организации, члена ОП РФ Павла Савчука.

В публикации на сайте Российского Красного креста уточняется, что перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение "Сбербанк.Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного креста redcross.ru, комиссия при переводе не взимается.

Теги
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