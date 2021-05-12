Прощание с Владимиром Качаном пройдет в театре "Школа современной пьесы"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Прощание с композитором, писателем, народным артистом России Владимиром Качаном, который умер из-за коронавируса на 74-м году жизни, пройдет в среду на сцене московского театра "Школа современной пьесы", где он служил 30 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

"Прощание в театре пройдет с 12:00 до 14:00 в зале "Эрмитаж", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отпевание пройдет перед гражданской панихидой в Церкви Троицы Живоначальной в Серебряниках.

Ранее художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз рассказал ТАСС, что Качан будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Владимир Качан родился в 1947 году. По окончании Щукинского театрального училища он служил одновременно в Московском театре юного зрителя и Эстрадном оркестре Леонида Утесова. Затем работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1991 года - в театре "Школа современной пьесы", на сцене которого сыграл в постановках "Ничего особенного" по пьесе Валерия Ветхова, "Миссис Лев" по трагикомедии Сергея Коковкина, "Событие" по пьесе Владимира Набокова, "Провокация" по пьесе Игоря Вацетиса, "Медведь" по пьесе Дмитрия Быкова и в других постановках.

Он широко известен в качестве автора-исполнителя. Помимо собственных произведений он исполнял песни на стихи Леонида Филатова, Юрия Левитанского, Алексея Дидурова. Качан снялся в более чем 40 фильмах и сериалах.