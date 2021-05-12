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ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил, что итоговое сочинение 12 мая напишут почти 21 тыс. участников

Сочинение в дополнительный срок смогут написать обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам 15 апреля
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в дополнительный срок, 12 мая, напишут около 21 тыс. участников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Почти 21 тыс. участников напишет итоговое сочинение в дополнительный срок, 12 мая, 508 участников будут в этот день писать изложение. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучающиеся с ограничениями по здоровью вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Большинство выпускников школ уже написали итоговое сочинение либо изложение 15 апреля, 98% из них получили "зачет", добавили в ведомстве.

Сочинение 12 мая смогут написать обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам 15 апреля. В пяти регионах РФ дополнительный срок написания итогового сочинения прошел 5 мая. Еще одна дополнительная дата для участия в итоговом сочинении - 19 мая.

 

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