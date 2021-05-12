Мусульманский праздник Ураза-байрам начнется с заходом солнца 12 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мусульманский праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) начинают отмечать в этом году с заходом солнца 12 мая и продолжают в течение дня 13 мая. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин накануне праздника направил поздравление российским мусульманам, заявив в нем, что вся община молится о возведении умерших от коронавируса мусульман в ранг мучеников.

"Безусловно, этот Рамадан для уммы был непростым, как и прошлый. Будучи постящимися, мы продолжали борьбу с коварным вирусом, который унес сотни тысяч жизней, тяжело сказался на здоровье миллионов. Мы молим Аллаха о возведении в ранг шахидов наших единоверцев, скончавшихся вследствие COVID-19, и введении их в райскую обитель", - говорится в его послании, предоставленном ТАСС пресс-службой ДУМ РФ.

В этом году из-за пандемии коронавируса Соборная, Мемориальная и Историческая мечети Москвы будут в праздник закрыты для прихожан. Молитвы в них будут проходить только при участии духовенства. "Безусловно, мы опечалены тем, что в Москве и ряде других городов России из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой (общиной) на праздничную молитву и ощутить прекрасные чувства сплочения уммы в едином порыве и праздничном воодушевлении. Да послужат утешением для нас слова Всевышнего Аллаха: "Кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям". Ведь в отказе от посещения мечети в день праздника по веской и уважительной причине наше основное намерение - сохранить жизни, не стать причиной новых заражений и смертей!" - говорится в поздравлении Гайнутдина.

По последним оценкам, в России проживают не менее 20 млн мусульман. В регионах Северного Кавказа, а также в Крыму и Адыгее к празднованию Ураза-байрам объявлены выходные дни - от одного до трех. В некоторых регионах действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса: так, в Ингушетии пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Обычаи Ураза-байрама

Срок завершения поста и наступления праздника определяется по исламскому лунному календарю, летоисчисление в котором ведется от 16 июля 622 года н. э. - даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (священные города мусульман на территории современной Саудовской Аравии), или же Хиджры. Согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, первым днем месяца шавваль, в который отмечается Ураза-байрам, станет в 2021 году 13 мая. Однако из-за того, что в исламском календаре день начинается с заходом солнца, фактически Ураза-байрам начнется 12 мая.

Накануне Ураза-байрама мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие отправляются на праздничную молитву (ид намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного азана (призыва на молитву). Перед молитвой мусульмане раздают обязательную милостыню - закят аль-фитр - для искупления возможных ошибок и упущений, допущенных во время Рамадана, и помощи нуждающимся.

После молитвы верующие накрывают праздничный стол, приглашают гостей или навещают родственников. Традиционное праздничное поздравление в Ураза-байрам - "Ид мубарак!" ("Благословенный праздник!"). В это время принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана. В праздничный день мусульмане также посещают кладбища, где молятся за умерших родственников.