В Бразилии прекратили использование AstraZeneca у беременных из-за смерти вакцинированной

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /ТАСС/. Решение о приостановке использования вакцины Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca для иммунизации беременных от коронавирусной инфекции в Бразилии связано со смертью пациентки, предположительно от последствий вакцинации, пояснила во вторник пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

"Решение принято после предположительного случая тяжелого побочного эффекта - инсульта головного мозга, приведшего к гибели плода и матери. До вечера вторника у Anvisa не было информации о других случаях серьезных побочных эффектов у беременных", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что женщине было 35 лет и на момент госпитализации 5 мая она была на 23 неделе беременности.

Ранее Anvisa было рекомендовано приостановить использование Оксфордской вакцины от коронавирусной инфекции для иммунизации беременных. Тем из них, кто уже привился данным препаратом, рекомендовано обратиться к врачу для наблюдений. Власти большинства штатов последовали рекомендации регулятора и решили не вакцинировать беременных препаратом AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer. Первые два препарата уже производятся в Бразилии из импортного сырья, изготовление вакцины от AstraZeneca в стране с использованием собственных компонентов планируется на второе полугодие. Свыше 15,3 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще более 32 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 80,5 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (около 15,3 млн человек). По количеству летальных исходов (более 425 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.